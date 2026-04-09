Происшествия 09.04.2026 в 09:16

Улан-удэнец сломал ногу и позвоночник, рухнув с 4-метровой высоты

На место выезжали спасатели
Текст: Карина Перова
Фото: комитет по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ

Вчера в Улан-Удэ пьяный мужчина рухнул с четырехметровой высоты. ЧП случилось на улице Партизанская. Медики вызвали на помощь спасателей.

На выручку прибыла дежурная смена городской поисково‑спасательной службы. Чтобы поднять пострадавшего, специалисты использовали альпинистское снаряжение. После мужчину передали бригаде «скорой».

«У пострадавшего диагностированы перелом ноги и позвоночника. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», - рассказали в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
