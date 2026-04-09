Происшествия 09.04.2026 в 09:36
Житель Бурятии устроил пожар на участке, высыпав горящий шлак в сухую траву
Возгорание случилось в поселке Челутай-3
Текст: Карина Перова
Вчера в поселке Челутай-3 Заиграевского района Бурятии случился пожар из-за халатности жителя.
Собственник участка высыпал неостывший, горящий шлак прямо в сухую траву. В результате растительность загорелась, и огонь перекинулся на надворные постройки – дощатый забор и вольер для собак.
«В условиях сухой погоды этого хватило, чтобы мгновенно вспыхнул пожар. Огнем уничтожены 12 погонных метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тегипожар