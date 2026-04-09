В Бурятии ремни спасли автоледи и двух ее детей

Вчера в Бурятии случилось 19 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, днем в Джидинском районе на 149-м километре трассы «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Женщину и двоих ее несовершеннолетних детей (17-летнего юношу и 4-месячную девочку) доставили в медучреждение. После осмотра их отпустили.

«Все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в автолюльке», - отметили в ГАИ республики.