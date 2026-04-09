Происшествия 09.04.2026 в 10:03

В Бурятии ремни спасли автоледи и двух ее детей

Женщина на иномарке слетела с дороги
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера в Бурятии случилось 19 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, днем в Джидинском районе на 149-м километре трассы «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Женщину и двоих ее несовершеннолетних детей (17-летнего юношу и 4-месячную девочку) доставили в медучреждение. После осмотра их отпустили.

«Все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в автолюльке», - отметили в ГАИ республики.

Теги
ДТП ГАИ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru