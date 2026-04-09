В пригороде Улан-Удэ молодой водитель без прав устроил ДТП

Накануне вечером водитель без прав устроил лобовое ДТП в Иволгинском районе Бурятии. Находившийся за рулем «Тойоты Марк-2» 18-летний юноша, следуя со стороны села Нижняя Иволга в направлении поселка Аэропорт, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной «Тойота Пробокс» под управлением 31-летней женщины.

Обоих автомобилистов осмотрели и после оказания медицинской помощи отпустили.

«Вчера инспекторы ДПС выявили 345 нарушений ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 18 водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения», - рассказали в ГАИ республики.