Происшествия 09.04.2026 в 12:35

В Забайкалье под видом санитарных рубок спилили живой лес

Ущерб от незаконной вырубки древесины составил более 47 миллионов рублей
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье под видом санитарных рубок спилили живой лес
Фото: прокуратура Забайкальского края
Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело в отношении начальника Газимуро-Заводского участка краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкальское лесохозяйственное объединение» Юлии Макаровой. Она обвиняется в незаконной вырубке леса в особо крупном размере и перевозке с целью сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Как сообщается в телеграм-канале прокуратура Забайкальского края, ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается более чем в 47 миллионов рублей.

По версии следствия, Макарова дала указание подчиненным о сплошной вырубке живых деревьев, превысив объем, предусмотренный договорами купли-продажи лесных насаждений. Незаконно добытая древесина объемом более 3,5 тысяч кубометров была реализована населению, при этом в головное учреждение были предоставлены документы о вырубке исключительно сухостоя.

Преступления были выявлены региональным управлением МВД России. В целях возмещения ущерба заявлен иск, а на банковские счета обвиняемой наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться Газимуро-Заводским районным судом Забайкальского края.
