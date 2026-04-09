Происшествия 09.04.2026 в 14:35
В Улан-Удэ 10-летний мальчик угодил под колеса иномарки
Он получил травмы различной степени тяжести
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня днем на улице Псковская сбили 10-летнего мальчика. На ребенка вне зоны пешеходного перехода наехал 23-летний водитель автомобиля «Тойота Алион».
«Несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - отметили в ГАИ республики
Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.