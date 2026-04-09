В Улан-Удэ 10-летний мальчик угодил под колеса иномарки

В Улан-Удэ сегодня днем на улице Псковская сбили 10-летнего мальчика. На ребенка вне зоны пешеходного перехода наехал 23-летний водитель автомобиля «Тойота Алион».

«Несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - отметили в ГАИ республики

Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.