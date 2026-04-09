Происшествия 09.04.2026 в 14:37

«Била за разбитую кружку и мусор»

Пенсионерка требует лишить родительских прав невестку, которая истязала дочь
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
История школьницы, которую била собственная мать, ужаснула новосибирцев в октябре 2024 года. Как сообщает КП-Новосибирск, 14-летняя Эля* пришла к бабушке Нине* и призналась, что над ней измывается мать. Дедушка с бабушкой, увидев ссадины на внучке, повезли ребенка в травмпункт, потом – в полицию.

- Выяснилось, что с 12 лет мать избивала дочь якобы за непослушание. Поводом могло стать то, что девочка поздно пришла домой, не вынесла мусор и не убралась в комнате. А однажды мать ребенка подумала, что школьница якобы украла ее сигареты, и набросилась на нее с кулаками. Был случай, что побои были после того, как девочка разбила кружку. По словам матери, дочь якобы не поддавалась воспитанию, игнорировала ее просьбы и поручения. Мать избивала ее несколько раз дома и на даче. Однажды взяла металлическую палку и била по рукам и ногам, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Два года девочка ходила в школу и прятала синяки под кофтой, но однажды Эля* призналась учителям, что ее бьют. Педагоги сообщили в опеку, следователи возбудили уголовное дело об истязаниях малолетнего, мать девочки — Наталья* — вину отрицала, уверяла, что ее оговорили.

В ноябре 2025 года Наталье вынесли приговор - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В феврале 2026 года она пыталась обжаловать приговор, но проиграла апелляцию в Новосибирском областном суде.

Эля к этому времени уже была под опекой бабушки и дедушки, и благодаря их заботе ее жизнь изменилась.

- Девочка перешла в другую школу в восьмом классе, у нее повысилась успеваемость, - сообщил КП-Новосибирск представитель потерпевших Николай. – Как только бабушка с дедушкой получили на руки приговор, они подали иск о лишении осужденной родительских прав на дочь: девочка боится, что мать может выйти по УДО и забрать ее обратно.

*Имена изменены

Все новости

В нацпарке в Бурятии установят 50 шлагбаумов и 62 аншлага
09.04.2026 в 15:37
Главе Бурятии вручили благодарность от президента России
09.04.2026 в 15:23
В Улан-Удэ собака несколько дней просидела на крыше «Спутника»
09.04.2026 в 15:13
Улан-удэнцу дали 11 лет строгача за убийство и незаконное ружье
09.04.2026 в 14:53
Улан-удэнец вымогал с бывшей девушки 200 тысяч за интимные фото
09.04.2026 в 14:38
«Била за разбитую кружку и мусор»
09.04.2026 в 14:37
В Улан-Удэ 10-летний мальчик угодил под колеса иномарки
09.04.2026 в 14:35
Бизнесвумен из Бурятии пришлось раскошелиться на «Кошечек собачек»
09.04.2026 в 14:27
Дефицит бюджета в два раза вырос в первом квартале 2026 года
09.04.2026 в 14:25
Гигантский комбинат по переработке отходов откроют под Иркутском
09.04.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ 10-летний мальчик угодил под колеса иномарки
Он получил травмы различной степени тяжести
09.04.2026 в 14:35
В Забайкалье под видом санитарных рубок спилили живой лес
Ущерб от незаконной вырубки древесины составил более 47 миллионов рублей
09.04.2026 в 12:35
В пригороде Улан-Удэ молодой водитель без прав устроил ДТП
Юноша выехал на встречную полосу
09.04.2026 в 10:18
В Бурятии ремни спасли автоледи и двух ее детей
Женщина на иномарке слетела с дороги
09.04.2026 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru