Происшествия 09.04.2026 в 14:37
«Била за разбитую кружку и мусор»
Пенсионерка требует лишить родительских прав невестку, которая истязала дочь
Текст: КП-Новосибирск
История школьницы, которую била собственная мать, ужаснула новосибирцев в октябре 2024 года. Как сообщает КП-Новосибирск, 14-летняя Эля* пришла к бабушке Нине* и призналась, что над ней измывается мать. Дедушка с бабушкой, увидев ссадины на внучке, повезли ребенка в травмпункт, потом – в полицию.
- Выяснилось, что с 12 лет мать избивала дочь якобы за непослушание. Поводом могло стать то, что девочка поздно пришла домой, не вынесла мусор и не убралась в комнате. А однажды мать ребенка подумала, что школьница якобы украла ее сигареты, и набросилась на нее с кулаками. Был случай, что побои были после того, как девочка разбила кружку. По словам матери, дочь якобы не поддавалась воспитанию, игнорировала ее просьбы и поручения. Мать избивала ее несколько раз дома и на даче. Однажды взяла металлическую палку и била по рукам и ногам, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.
Два года девочка ходила в школу и прятала синяки под кофтой, но однажды Эля* призналась учителям, что ее бьют. Педагоги сообщили в опеку, следователи возбудили уголовное дело об истязаниях малолетнего, мать девочки — Наталья* — вину отрицала, уверяла, что ее оговорили.
В ноябре 2025 года Наталье вынесли приговор - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В феврале 2026 года она пыталась обжаловать приговор, но проиграла апелляцию в Новосибирском областном суде.
Эля к этому времени уже была под опекой бабушки и дедушки, и благодаря их заботе ее жизнь изменилась.
- Девочка перешла в другую школу в восьмом классе, у нее повысилась успеваемость, - сообщил КП-Новосибирск представитель потерпевших Николай. – Как только бабушка с дедушкой получили на руки приговор, они подали иск о лишении осужденной родительских прав на дочь: девочка боится, что мать может выйти по УДО и забрать ее обратно.
*Имена изменены
