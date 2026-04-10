Происшествия 10.04.2026 в 09:33

На въезде в Улан-Удэ столкнулись три машины

В ДТП пострадали две маленькие девочки
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера на дорогах Бурятии случилось 32 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В шесть часов вечера на въезде в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. 28-летний водитель «Хонды Везель» столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Дайхатсу». Последний от удара врезался во встречную «Тойоту Королла Филдер» под управлением 25-летней девушки.

В результате пострадали дети – в медучреждение для осмотра доставили 3-летнюю девочку из «Хонды» и 2-летнюю малышку из «Тойоты».

«Оба ребенка находились в автокреслах, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой», - сообщили в ГАИ республики.

Теги
ГАИ ДТП

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru