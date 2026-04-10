На въезде в Улан-Удэ столкнулись три машины

Вчера на дорогах Бурятии случилось 32 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В шесть часов вечера на въезде в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. 28-летний водитель «Хонды Везель» столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Дайхатсу». Последний от удара врезался во встречную «Тойоту Королла Филдер» под управлением 25-летней девушки.

В результате пострадали дети – в медучреждение для осмотра доставили 3-летнюю девочку из «Хонды» и 2-летнюю малышку из «Тойоты».

«Оба ребенка находились в автокреслах, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой», - сообщили в ГАИ республики.