Происшествия 10.04.2026 в 11:21

В Улан-Удэ неизвестный открыл стрельбу по бакланам

По птицам палили возле Набережной
Текст: Карина Перова
Фото: Аноним 03

Накануне жители Улан-Удэ стали свидетелями отстрела бакланов. По птицам палили на Набережной возле Одигитриевского собора (около маленького моста, ведущего на остров). Об этом сообщается в посте паблика «Аноним 03» во ВКонтакте.

Горожане услышали выстрелы в 16:30. Прохожие были в замешательстве. Рядом шли дети.

«Ощущение было, что палят по нам. Через мгновение выяснилось, что кто-то стреляет по птицам на берегу. Пару птиц убил. Увидев, что его снимают – свалил. Стрелял из авто, из открытого окна», - написали очевидцы.

Теги
бакланы стрельба

