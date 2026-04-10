На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика

Сегодня утром в Прибайкальском районе Бурятии столкнулись легковушка и грузовик. ДТП случилось на спуске с перевала «Мандрик» в сторону села Ильинка.

Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», «Мицубиси» столкнулся по касательной с тралом автомобиля «Хино», который не вошел в поворот.

В результате происшествия травмы получил пассажир «Мицубиси». Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.

На участке вводили реверсивное движение.