Происшествия 10.04.2026 в 15:55

На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика

ДТП случилось на спуске с перевала «Мандрик»
Текст: Карина Перова
Сегодня утром в Прибайкальском районе Бурятии столкнулись легковушка и грузовик. ДТП случилось на спуске с перевала «Мандрик» в сторону села Ильинка.

Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», «Мицубиси» столкнулся по касательной с тралом автомобиля «Хино», который не вошел в поворот.

В результате происшествия травмы получил пассажир «Мицубиси». Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.

На участке вводили реверсивное движение.

