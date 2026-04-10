Происшествия 10.04.2026 в 15:55
На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика
ДТП случилось на спуске с перевала «Мандрик»
Текст: Карина Перова
Сегодня утром в Прибайкальском районе Бурятии столкнулись легковушка и грузовик. ДТП случилось на спуске с перевала «Мандрик» в сторону села Ильинка.
Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», «Мицубиси» столкнулся по касательной с тралом автомобиля «Хино», который не вошел в поворот.
В результате происшествия травмы получил пассажир «Мицубиси». Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.
На участке вводили реверсивное движение.