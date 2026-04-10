«Он даже забрал его трусы»

Происшествия 10.04.2026 в 16:06

В Новосибирске глухонемого мужчину обокрали на 100 тысяч
В Новосибирске 36-летний глухонемой мужчина стал жертвой жулика после случайного знакомства в баре. Новый знакомый пришел к нему домой, дождался, пока хозяин уснет, и вынес технику, одежду и личные вещи. Общий ущерб, по оценке друзей пострадавшего, превысил 100 тысяч рублей.

Дмитрий познакомился с одним из посетителей в пивном баре. Новосибирец с детства глухонемой, общается с помощью жестов и переписки.

— Дима ведет свои блокноты, и они сидели, переписывались в блокноте. Когда бар закрылся, этот парень предложил Диме продолжить застолье. В итоге они они пошли домой к Диме, — рассказал КП-Новосибирск Иван, друг Дмитрия. — Вор, видимо, увидел жертву, что человек хорошо одет, в каком-то смысле беспомощный. Гость Диму напоил, а когда Дима сказал, что хочет спать, тот ответил: «Я чуть-чуть посижу и пойду».

Дмитрий лег спать, а когда проснулся утром, то понял, что остался без вещей.

— Вор взял у него рюкзак, сложил туда макбук, айпад, айфон, переоделся, надел его ботинки, куртку, шапку, даже трусы у него украл. Забрал кошелек, в котором были транспортная карта с фотографией, кредитные карты. Также забрал жесткий диск с фильмами и сериалами. Общий ущерб оценили более чем в 100 тысяч рублей.

После случившегося Дмитрий обратился за помощью к другу, и они вызвали полицию:

— Приехал следователь, приехал криминалист, приехал кинолог. Всю квартиру засыпали порошком, снимали отпечатки пальцев. Все это длилось два-три часа. Следователь все записала, заявление приняли.

Позже Ивану прислали фотографию предполагаемого жулика. На следующий день утром он встретился с Дмитрием, показал ему фотографию, и тот ответил: «Да, это он». Более того, Дмитрий столкнулся с вором лично.

— Дима зашел за покупками, и увидел этого парня в том же баре, где они познакомились. Попытался его схватить, но сотрудница, которая была сзади, подумала, что Дима пьян, потому что он не может разговаривать. В итоге тот выскочил и убежал, — рассказывает Иван.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, от него получены признательные показания, — отметили в пресс-службе ведомства.

