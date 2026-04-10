На севере Бурятии перевернулся школьный автобус

Сегодня на трассе в Бурятии перевернулся школьный автобус УАЗ – водитель не справился с управлением. ДТП случилось в 60 километрах от поселка Таксимо. Сообщение от оперативного дежурного ЕДДС Муйского района поступило в ОДС ГУ.

Подчеркивается, что обошлось без пострадавших. В автобусе находились семь человек, в том числе пятеро детей. Всех доставили по месту жительства.

«Движение на участке не перекрыто, розлива топлива нет, деблокирование не проводилось», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

В прокуратуре Муйского района организовали проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства об организации перевозок и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

