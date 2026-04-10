Происшествия 10.04.2026 в 16:37

В Бурятии пропал мужчина с рядом особых примет

Он ушел из дома 1 апреля
Текст: Елена Кокорина
Полиция разыскивает 49-летнего Якова Сучкова. 1 апреля он ушёл из дома в микрорайоне Заречный и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: европейской внешности, на вид около 50 лет, худой, рост примерно 160–165 см, короткие волосы с сединой. Серди особых примет: шрам на носу, горб на спине и хромота на левую ногу.

В день исчезновения на нём была чёрная вязаная шапка, серая куртка, зелёная футболка, бирюзово-чёрный свитер, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении пропавшего человека, позвоните по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 и 102.

Фото: МВД РБ

