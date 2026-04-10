Происшествия 10.04.2026 в 17:23

В Бурятии разбился парапланерист из Хабаровского края

Трагедия случилась в поселке Аршан
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Тункинском районе Бурятии следователь СК в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства гибели парапланериста. Тело мужчины с парапланом обнаружили днем 8 апреля на склоне горы возле поселка Аршан, в местности «Домик журавля». На трупе были повреждения, характерные для падения с высоты и удара о твердую поверхность.

Предварительно, погибший проживал в Хабаровском крае. Он увлекался парапланеризмом на протяжении последних нескольких лет. 6 апреля по пути в другой регион мужчина заехал в Аршан, где хотел совершить полет.

Через два дня, когда наступила хорошая погода, спортсмен поднялся на гору с собственным парапланом и прыгнул вниз. После непродолжительного полета экстремал врезался в склон и скончался от полученных повреждений.

«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия и причин падения парапланериста», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

 

несчастный случай падение с высоты парапланерист

