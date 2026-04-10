В Улан-Удэ на Богородском острове горела трава на шести гектарах

В Улан-Удэ накануне потушили пожар на 6 гектарах на Богородском острове. Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнула сухая трава.

Возгорание ликвидировали огнеборцы МЧС России, маневренная группа и Улан-Удэнская поисково-спасательная служба. Жителям напомнили, что с 1 апреля в Бурятии введен особый противопожарный режим.

«Использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора категорически запрещено и влечёт за собой наложение административного штрафа», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.