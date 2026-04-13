В Улан-Удэ на Ключевской сбили женщину

В субботу вечером в Улан-Удэ произошел еще один наезд на человека. На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ключевской сбили 55-летнюю женщину.

- Водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на пешехода, которая в результате ДТП получила травмы и была госпитализирована в БСМП, - сообщили в полиции республики.

Всего за выходные на дорогах республики выявлено 626 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей, находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В субботу и воскресенье произошло 35 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими, отметили в ГАИ.

