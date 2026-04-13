Скончавшийся при разборе снаряда житель Бурятии был отцом семерых детей

В СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности гибели 35-летнего жителя села Гусиное Озеро. Напомним, он скончался в ограде дома во время распилки снаряда, который сдетонировал.

Тело сельчанина с многочисленными повреждениями обнаружили вчера днем. По факту трагедии проводится доследственная проверка. Предварительно, мужчина собирал металлолом и сдавал за деньги в пункты приема. Незадолго до гибели он привез во двор несколько артиллерийских снарядов.

В тот роковой день сельчанин стал разбирать один из боеприпасов, чтобы извлечь из них взрывчатые вещества. В этот момент произошла детонация. В результате взрывной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Также осколки повредили два автомобиля, один из которых загорелся. После огонь перекинулся на веранду и забор.

Сообщается, что в доме в это время находились его супруга и семеро несовершеннолетних детей. Они чудом не пострадали. Оставшиеся снаряды обследовали сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии, после их перевезли на полигон войсковой части – чтобы уничтожить.

«С 2001 года после пожара на складах бывшей войсковой части, расположенной возле села Гусиное озеро, в ее окрестностях на территории района в зоне разлета продолжают оставаться множество различных боеприпасов со взрывчатыми веществами. Предупреждаем, что при их обнаружении нельзя приближаться к снарядам, трогать или перемещать их, и тем более пытаться разобрать на части. Следует незамедлительно позвонить в органы внутренних дел и сообщить об опасной находке», - прокомментировали в следственном ведомстве.

По факту гибели мужчины проводятся процессуальные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия.