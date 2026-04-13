В селе Бурятии семья чуть не лишилась дома из-за пожара

13 апреля в селе Заиграево произошёл пожар в жилом доме. По сообщению Республиканского агентства ГО и ЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

- Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, тем не менее, огонь полностью уничтожил котельную площадью 8 кв. м, а также повредил стену дома. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить полное уничтожение двухэтажного брусового дома, - сообщили в ГО и ЧС.

Местным жителям напомнили о необходимости регулярной проверки электропроводки.

- Пыль, опилки и вибрации от оборудования могут повредить изоляцию, что увеличивает риск короткого замыкания. Не рекомендуем использовать горючие утеплители вблизи электрощитов и печей. Ваша бдительность и исправная электрика — залог безопасности вашего дома, - добавили в Республиканском агентстве.

Фото: скрин видео ГО и ЧС