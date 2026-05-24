Происшествия 24.05.2026 в 09:50
В Улан-Удэ «Крузак» влетел в дом
В авто погибли три человека
Текст: Карина Перова
В Советском районе Улан-Удэ автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» влетел в жилой дом на улице Социальной. Смертельное ДТП случилось сегодня утром.
37-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в жилище. Автомобилист и двое пассажиров скончались на месте происшествия.
«Еще два пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Находившаяся в доме женщина не пострадала», - сообщили в ГАИ Бурятии.