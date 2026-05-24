24.05.2026 в 12:28
В Бурятии 20-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
У молодого человека не было прав
Текст: Карина Перова
Сегодня около 3 часов ночи на трассе «Малый Куналей – Узкий Луг» в Бичурском районе Бурятии произошла смертельная авария.
Предварительно, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм. У него не было права управления транспортными средствами.
«20-летний пассажир от госпитализации отказался. Установлено, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности», - прокомментировали в ГАИ республики.
