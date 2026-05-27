Происшествия 27.05.2026 в 18:00

Гражданин Монголии спрятал под крышей авто 2540 пачек сигарет

За попытку провезти контрабанду у него отобрали автомобиль и назначили штраф в 300 тысяч рублей
Текст: Станислав Сергеев
В Кяхтинском районе осудили гражданина Монголии, который попытался незаконно провезти через границу крупную партию сигарет. Табак спрятал в полости крыши собственного автомобиля, но таможенники обнаружили тайник. Иностранец отделался штрафом в 300 тысяч рублей, но лишился иномарки.

Мужчина въезжал на территорию России через таможенный пост. В его машине сотрудники нашли тайник: под обшивкой крыши лежали сигареты - 2540 пачек общей стоимостью почти 350 тысяч рублей. Товар не был задекларирован, разрешительных документов не было. Табачная продукция относится к категории стратегически важных товаров, а её контрабанда в крупном размере - уголовное преступление.

В суде водитель вину признал полностью. Дело рассматривали в особом порядке - без допроса свидетелей и изучения улик. Суд назначил штраф в 300 тысяч рублей. Самым болезненным для иностранца стало решение о конфискации автомобиля.

Адвокат доказывал, что иномарка была не орудием преступления, а единственным средством заработка. У осуждённого на иждивении трое детей - один малолетний и двое несовершеннолетних, а также взрослый сын-студент. Семья живёт на перевозки. Потеря автомобиля, по мнению защиты, сделает невозможным нормальное содержание детей.

Суд апелляционной инстанции эти доводы отклонил. Ключевой аргумент: в машине был оборудован специальный тайник для сокрытия товара. А это, по закону, превращает транспортное средство в орудие преступления. Конфискация в таких случаях обязательна и не зависит от того, является ли автомобиль единственным доходом семьи. Уголовный кодекс не предусматривает таких исключений.

Приговор вступил в силу. Иностранец остался без машины и без крупной суммы денег. Сигареты уничтожат.

Фото: «Номер один»

