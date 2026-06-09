На севере Бурятии 17 человек тушат грозовой пожар

За прошедшие сутки специалисты обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Возгорание случилось после удара молнии.

На данный момент продолжаются работы по тушению на площади 0,3 га. С огнём сражаются 17 человек – лесная охрана и сотрудники авиалесоохраны.

«Задействовано 3 единицы специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - прокомментировали в РАЛХ.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

Горячая линия лесной охраны: 20-44-44.