Происшествия 09.06.2026 в 09:08
На севере Бурятии 17 человек тушат грозовой пожар
Площадь составляет 0,3 га
Текст: Карина Перова
За прошедшие сутки специалисты обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Возгорание случилось после удара молнии.
На данный момент продолжаются работы по тушению на площади 0,3 га. С огнём сражаются 17 человек – лесная охрана и сотрудники авиалесоохраны.
«Задействовано 3 единицы специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - прокомментировали в РАЛХ.
Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.
Горячая линия лесной охраны: 20-44-44.
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