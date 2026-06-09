Происшествия 09.06.2026 в 12:14

В Бурятии автоледи столкнулась с 15-летним мотоциклистом

Оба водителя не имеют права управления
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Текст: Карина Перова
В Бурятии автоледи столкнулась с 15-летним мотоциклистом
Фото: ГАИ Бурятии

За минувшие сутки в Бурятии случилось 35 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Днем в селе Ильинка Прибайкальского района 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении и столкнулась с мотоциклом «Прогаси» под управлением 15-летнего подростка.

Оба водителя не имеют права управления. Юношу с травмами доставили в медицинское учреждение. После осмотра его отпустили домой, заключили в ГАИ республики.

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