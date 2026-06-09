В Бурятии женщина и две пассажирки пострадали в опрокинувшейся иномарке

Накануне около 5 часов вечера в Кижингинском районе Бурятии на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в аварии пострадали ребенок и две женщины.

61-летняя водитель автомобиля «Ниссан Куб» не справилась с управлением, из-за чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП водитель, 21-летняя и 11-летняя пассажирки получили травмы», - рассказали в ГАИ республики.