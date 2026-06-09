В Бурятии пьяный мотоциклист угодил в больницу с травмами головы

Накануне вечером в поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии в ДТП угодил 44-летний водитель мотоцикла «Сузуки».

Мужчина был пьян и без мотошлема. Следуя по улице Железнодорожная, он не справился с управлением и опрокинулся.

Мотоциклиста госпитализировали с травмами головы.

Вчера инспекторы ДПС выявили 268 нарушений ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 16 нетрезвых водителей, подчеркнули в ГАИ республики.