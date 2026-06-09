Происшествия 09.06.2026 в 12:37
В Бурятии пьяный мотоциклист угодил в больницу с травмами головы
ДТП произошло в поселке Наушки
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии в ДТП угодил 44-летний водитель мотоцикла «Сузуки».
Мужчина был пьян и без мотошлема. Следуя по улице Железнодорожная, он не справился с управлением и опрокинулся.
Мотоциклиста госпитализировали с травмами головы.
Вчера инспекторы ДПС выявили 268 нарушений ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 16 нетрезвых водителей, подчеркнули в ГАИ республики.