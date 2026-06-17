Забайкальцу дали 15 лет колонии за убийство фельдшера «скорой»

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в убийстве медика.Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, преступление произошло в ночь с 21 на 22 ноября 2024 года. Подсудимый, которого везли на скорой в больницу, попросил фельдшера разрешить ему пересесть в кабину водителя, однако получил отказ. Разозлившись, мужчина во время остановки автомобиля ударил фельдшера ножом в грудь, после чего скрылся. От полученного ранения медик скончался в районной больнице.Рассмотрев материалы дела, Иркутский областной суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда. В пользу супруги погибшего медика с мужчины взыскано 2,5 млн рублей, в пользу матери - 1,5 млн рублей.Приговор суда в законную силу еще не вступил.