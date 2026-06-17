Происшествия 17.06.2026 в 15:31

Забайкальцу дали 15 лет колонии за убийство фельдшера «скорой»

Преступление произошло во время перевозки пациента в больницу
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкальцу дали 15 лет колонии за убийство фельдшера «скорой»
Фото: архив «Номер один»
Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в убийстве медика. 

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, преступление произошло в ночь с 21 на 22 ноября 2024 года. Подсудимый, которого везли на скорой в больницу, попросил фельдшера разрешить ему пересесть в кабину водителя, однако получил отказ. Разозлившись, мужчина во время остановки автомобиля ударил фельдшера ножом в грудь, после чего скрылся. От полученного ранения медик скончался в районной больнице. 

Рассмотрев материалы дела, Иркутский областной суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда. В пользу супруги погибшего медика с мужчины взыскано 2,5 млн рублей, в пользу матери - 1,5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Теги
убийство

Все новости

Простые шаги для заботы о природе
17.06.2026 в 15:46
Забайкальцу дали 15 лет колонии за убийство фельдшера «скорой»
17.06.2026 в 15:31
Мэр Улан-Удэ получил почетное звание
17.06.2026 в 15:13
Селенгинский ЦКК хотят отправить в отключку
17.06.2026 в 15:01
25 опытных лесных пожарных из Бурятии уехали в Красноярск
17.06.2026 в 14:48
«Люди вешают над дверью мои работы»
17.06.2026 в 14:11
В Улан-Удэ до конца месяца перекроют улицу Профсоюзная
17.06.2026 в 13:51
В Улан-Удэ врачи спасли недоношенную малышку
17.06.2026 в 13:50
Важность профилактики использования гаджетов для старшего поколения
17.06.2026 в 13:44
Спортсмены привезли в Бурятию бронзу из Бразилии
17.06.2026 в 13:37
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
В Бурятии продолжают тушить мусорный полигон в Нижнем Саянтуе
Дознаватели устанавливают причину возгорания
17.06.2026 в 12:36
Мотоциклист в Улан-Удэ въехал в Ленд Крузер
Нарушитель был за рулем без прав
17.06.2026 в 10:52
В Бурятии из окна квартиры на третьем этаже выпала маленькая девочка
Несчастный случай произошел в Заиграевском районе
17.06.2026 в 09:27
В пригороде Улан-Удэ вспыхнул мусорный полигон
Пожар произошел ночью
17.06.2026 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru