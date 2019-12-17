В Улан-Удэ сошли с рейсов два трамвая

Происшествия случились на разных маршрутах





Сразу два случая схода с рельсов трамвайных вагонов произошли 16 декабря в столице Бурятии.

Первое происшествие случилось в 11.20. В районе остановки «Медицинский институт» сошел с рельсов трамвай маршрута № 4. Из-за этого на час было заблокировано движение трамваев в обе стороны на участке от «Проходной ЛВРЗ» до «Конечной ЛВРЗ». Движение осуществлялось по изменённому маршруту.Около 6 часов вечера на пересечении ул. Гагарина – пр. 50-летия Октября сошел с рельсов вагон маршрута №1. В результате движение трамваев остановилось от «Лицея № 24» до «Элеватора». Движение осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило чуть больше часа, сообщается в оперативной сводке города.Фото: «Номер один»