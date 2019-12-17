В Бурятии большинство пешеходов погибли по своей вине

При этом многие из них были пьяны





За 11 месяцев 2019 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 332 наезда на пешеходов, в результате которых 37 человек погибли и 306 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Последние пять лет число наездов стабильно снижается. Так, если по итогам 2015 года в регионе было зарегистрировано 513 ДТП данного вида, то в прошлом году число наездов составило 417.При этом в ГИДДД отметили любопытный факт: в этом году произошел рост числа происшествий по причине неосторожности самих пешеходов. В частности, вина пеших участников дорожного движения усматривается в 167 таких ДТП или половине от их общего числа. Причем погибли в них 31 человек, то есть, подавляющее большинство от общего числа погибших пешеходов. В каждом втором случае (83 ДТП) пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.Самыми распространенными нарушениями, повлекшими гибель пешеходов, стали переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости, нахождение на проезжей части без цели ее перехода, переход проезжей части в неустановленном месте, ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта.Треть наездов на пешеходов (107 фактов) зарегистрировано на нерегулируемых переходах, в 18 случаях пешеходы пострадали на регулируемых переходах. При этом 40% наездов зафиксированы в темное время суток.Фото: «Номер один»