В Улан-Удэ грабителя поймали в магазине

Сразу после преступления он пошел тратить похищенные деньги





Ночью в Росгвардию Бурятии поступил вызов из одной из гостиниц Железнодорожного района Улан-Удэ. Прибывшей на место группе задержания вневедомственной охраны администратор пояснила, что к ним обратился молодой человек со следами побоев.

Мужчина сообщил росгвардейцам, что на улице неизвестный избил его и отобрал деньги с банковской картой. Установив приметы нападавшего, правоохранители начали отрабатывать близлежащую территорию.В круглосуточном магазине росгвардейцы заметили группу молодых людей, среди которых один по приметам был схож с нападавшим. При досмотре у него нашли банковскую карту на имя потерпевшего.Задержанным оказался 18-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию. Похищенную наличность в размере 3 тысяч рублей, а также часть денег с банковской карты он уже успел потратить в магазине, где был задержан.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: Росгвардия Бурятии