В Улан-Удэ убийца хотел сбежать, но передумал и сдался

Мужчина расправился с приятелем одним ударом ножа





Вечером 15 декабря в одной из квартир дома по улице Амагаева в Улан-Удэ произошло убийство 33-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 30-летнего приятеля покойного. В ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый мужчина летом и осенью подрабатывал на сельскохозяйственных полях в пригородных районах. С окончанием сезона вместе с напарником он остался жить в Улан-Удэ в квартире у знакомого, пропивая заработанные деньги.15 декабря с полудня мужчины в очередной раз стали распивать спиртное. После застолья обвиняемый на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода поссорился с напарником. Во время ссоры он схватил со стола нож и нанес им один удар в грудь собутыльника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник вышел на улицу, выкинул окровавленный нож и хотел скрыться, но передумал, вернулся в квартиру и сам позвонил в полицию.В настоящее время задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: «Номер один»