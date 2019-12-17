В Улан-Удэ полицейская «таблетка» врезалась в новенький «Лексус»

ДТП произошло сегодня около 13 часов дня в районе Верхней Березовки. Там спецмашина полиции врезалась в «Лексус».
У иномарки серьезная вмятина сзади, а у автомобиля полиции повреждена передняя часть.
Известно, что спецмашина принадлежит отделу полиции по Курумканскому району.
«Сотрудники Управления ГИБДД МВД по РБ устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля. По факту ДТП инспекцией по личному составу назначено проведение служебной проверки», прокомментировали в МВД Бурятии.
Фото очевидце
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