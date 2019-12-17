В Улан-Удэ полицейская «таблетка» врезалась в новенький «Лексус»

Спецмашина принадлежит отделу полиции Курумканского района





ДТП произошло сегодня около 13 часов дня в районе Верхней Березовки. Там спецмашина полиции врезалась в «Лексус».

У иномарки серьезная вмятина сзади, а у автомобиля полиции повреждена передняя часть.







Известно, что спецмашина принадлежит отделу полиции по Курумканскому району.





«Сотрудники Управления ГИБДД МВД по РБ устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля. По факту ДТП инспекцией по личному составу назначено проведение служебной проверки», прокомментировали в МВД Бурятии.



Фото очевидце