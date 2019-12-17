В Улан-Удэ хозяйке сгоревшей гостиницы запретили ходить на массовые мероприятия

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении хозяйки гостиницы «На левом», где 13 августа произошел пожар, на котором пострадали люди. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, ранним утром 13 августа в Улан-Удэ в здании, где на первом этаже располагался магазин «Николаевский», а на втором - гостиница «На Левом» произошел пожар
, пострадали пять человек. При этом трое поручили тяжелые травмы: двое постояльцев гостиницы сломали позвоночники, когда выпрыгнули со второго этажа горящего здания. Администратор гостиницы получила сильные ожоги лица, тела, рук и ног, а также ожог дыхательных путей.
Следствие установило, что огонь возник внутри тамбура гостиницы в результате аварийного режима работы электрооборудования. При этом в отеле были найдены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. В их числе – отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре.
На суде женщина полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, способствование расследованию преступления, положительную характеристику, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и болезненное состояние здоровья отца подсудимой.
В итоге суд приговорил хозяйку гостиницы к двум годам ограничения свободы. В наказание, в частности, входит, запрет покидать дом с 12 ночи до 6 утра, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы муниципального образования и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.
Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с осужденной 562 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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