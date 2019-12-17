В Улан-Удэ хозяйке сгоревшей гостиницы запретили ходить на массовые мероприятия

На пожаре тяжелые травмы получили три человека





Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении хозяйки гостиницы «На левом», где 13 августа произошел пожар, на котором пострадали люди. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».