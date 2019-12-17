17.12.2019
Пьяные жители Бурятии устроили в поезде дебош

Пьяные жители Бурятии устроили в поезде дебош

Неадекватных пассажиров пришлось высадить

На железнодорожном вокзале станции Тайшет полицейским поступило сообщение о пьяном дебоше в пассажирском поезду №71 сообщением «Северобайкальск-Иркутск». Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место.

Как выяснилось, четверо жителей Бурятии, ехавшие до Улан-Удэ, напились и выражались грубой и нецензурной бранью, мешая своим поведением работе проводников и отдыху пассажиров.

Начальник поезда решил отказать дебоширам в проезде. Пьяных пассажиров сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Там на них составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, в начале декабря в Хабаровске не пустили в самолет сразу семь пьяных жителей Бурятии. Некоторые из них так напились, что не могли самостоятельно передвигаться.

Фото: «Номер один»
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