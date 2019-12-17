Пьяные жители Бурятии устроили в поезде дебош

Неадекватных пассажиров пришлось высадить





На железнодорожном вокзале станции Тайшет полицейским поступило сообщение о пьяном дебоше в пассажирском поезду №71 сообщением «Северобайкальск-Иркутск». Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место.