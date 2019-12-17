В Бурятии сельчанин жестоко отомстил бывшему работодателю

Мужчина сжег сено животновода на два миллиона рублей







Днем 12 декабря в полицию поступило сообщение о возгорании сена на животноводческой стоянке в местности «Леманы» недалеко от села Майла.

«Огнем уничтожено около 950 центнеров сена. Ущерб составил около 2 миллионов рублей», сообщили в МВД Бурятии.





Со слов злоумышленника, сено он поджёг из-за неприязни к бывшему работодателю.







В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнего бывшего работника стоянки. Мужчина не работает, не судим.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение имущества».Фото: МВД Бурятии