В Бурятии сельчанин жестоко отомстил бывшему работодателю

Днем 12 декабря в полицию поступило сообщение о возгорании сена на животноводческой стоянке в местности «Леманы» недалеко от села Майла.
«Огнем уничтожено около 950 центнеров сена. Ущерб составил около 2 миллионов рублей», сообщили в МВД Бурятии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнего бывшего работника стоянки. Мужчина не работает, не судим.
Со слов злоумышленника, сено он поджёг из-за неприязни к бывшему работодателю.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение имущества».
Фото: МВД Бурятии
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