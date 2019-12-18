Причиной крупного ДТП на трассе в Бурятии стал выезд на встречную полосу
Вероятно, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге (видео)
В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности крупного ДТП на 304-м км трассы «Байкал» в Кабанском районе. Напомним, днем 17 декабря там столкнулись легковушка и две фуры.
«30-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилем «Сканиа». После чего водитель автомашины «Вольво» совершил наезд на стоящую фуру», рассказали в ГИБДД.
Ранее в Госавтоинспекции отметили, что одной из причин происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе происшествия в момент аварии шёл снег.
Как уже сообщал «Номер один», в результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» с травмами были доставлены в больницу. Из-за аварии движение по трассе было прервано более чем на два часа.
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