В Бурятии следователи вышли на реального организатора хищений из «Байкалбанка»

Скандально известный бизнесмен Илья Клигман объявлен в розыск





Как сообщает «КоммерсантЪ» , впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.

Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд руб. принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб.Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции, по данным “Ъ”, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.). Отметим, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему председателю правления Байкалбанка Виталию Авдееву и его четырем сообщникам. За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб.При этом, по данным “Ъ”, показания осужденных по делу Байкалбанка позволили следователям установить не только фирмы и схемы, задействованные в хищении денег из всех этих кредитных учреждений. Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман. В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. За освобождение коммерсанта тогдашнему начальнику главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию якобы предлагали $1,5 млн. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено.Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.Фото: «Номер один»