18.12.2019
Восемь человек спасены на пожаре в Улан-Удэ, один погиб

Восемь человек спасены на пожаре в Улан-Удэ, один погиб

Еще один человек сгорел на пожаре в селе Татаурово

Вечером 17 декабря в квартире двухэтажного жилого дома по улице Забайкальская в Улан-Удэ вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали из дома восемь человек, в том числе пять детей.

В спальной комнате, где произошел пожар, было обнаружено тело погибшего мужчины. Еще один мужчина передан врачам скорой помощи, сообщили в МЧС Бурятии. С огнем боролись 16 пожарных и 5 единиц техники.

В результате пожара квартира выгорела изнутри. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, еще один человек погиб на пожаре в доме в поселке Татаурово утром 18 декабря. Его тело огнеборцы обнаружили в ходе разбора места пожара.


Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
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