В Улан-Удэ дело по факту падения парня с балкона возбудили спустя почти год

Отец погибшего надеется привлечь виновных к ответственности





В редакцию «Номер один» обратился отец погибшего в 2019 году 19-летнего Руслана Адушинова. Мужчина возмущен тем, что следствие затягивается, и опасается, что дело спустят на тормозах.

Около трех часов ночи компания вышла на балкон, чтобы покурить. Там один из молодых людей решил обнять стоявшую рядом девушку. Но оба не удержались на ногах и упали. При падении 19-летний юноша навалился на ограждение балкона, выполненное из металлического профлиста. Под тяжестью его тела ограждение разрушилось, молодой человек упал вниз и погиб.





- Из выводов эксперта следует, что ограждение балкона, с которого выпал молодой человек, не соответствует проектной документации, а также ГОСТу 25772-83 «Ограждение лестниц и балконов», поскольку расстояние между стойками в каркасе балкона превышает нормативную и проектную величину, - уточнили в Следственном комитете.



