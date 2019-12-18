В Улан-Удэ дело по факту падения парня с балкона возбудили спустя почти год

В редакцию «Номер один» обратился отец погибшего в 2019 году 19-летнего Руслана Адушинова. Мужчина возмущен тем, что следствие затягивается, и опасается, что дело спустят на тормозах.
Пятого декабря следственный отдел по Октябрьскому району принял решение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Напомним, 20 января 2019 года в Улан-Удэ погиб 19-летний парень
. ЧП случилось в высотном здании-новостройке на улице Шумяцкого. На девятом этаже здания проживала девушка. Вечером 19 января, пока родителей не было дома, она позвала на вечеринку подруг и знакомых парней.
Около трех часов ночи компания вышла на балкон, чтобы покурить. Там один из молодых людей решил обнять стоявшую рядом девушку. Но оба не удержались на ногах и упали. При падении 19-летний юноша навалился на ограждение балкона, выполненное из металлического профлиста. Под тяжестью его тела ограждение разрушилось, молодой человек упал вниз и погиб.
В феврале 2019 года в следственном отделе по Октябрьскому району по результатам доследственной проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков убийства, причинения смерти по неосторожности, доведения или склонения к самоубийству.
- Вместе с этим решением следователь в отдельное производство выделил материал, содержащий сведения о нарушении строительных норм и правил при обустройстве ограждения балкона, с которого упал молодой человек. В рамках доследственной проверки было назначено строительно-техническое исследование, в ходе которого эксперты анализировали проектную документацию и иные материалы, связанные со строительством многоквартирного дома, - сообщили «Номер один» в СУ СК России по Бурятии.
Для проведения исследования потребовалось длительное время. В результате проверки выяснилось, что при изготовлении проектной документации, а также строительстве были допущены нарушения.
После того как акт с выводами эксперта поступил в следственный отдел и был проанализирован, принято решение о возбуждении уголовного дела.
- Из выводов эксперта следует, что ограждение балкона, с которого выпал молодой человек, не соответствует проектной документации, а также ГОСТу 25772-83 «Ограждение лестниц и балконов», поскольку расстояние между стойками в каркасе балкона превышает нормативную и проектную величину, - уточнили в Следственном комитете.
Отметим, что выводы следствия немного не согласуются с выводами Госстройнадзора по Бурятии. Заместитель руководителя Госстройнадзора по Бурятии по строительному надзору Валерий Пискунов сообщал «Номер один», что «все работы были выполнены в соответствии с проектной документацией».
- Проектную документацию на строительство разрабатывало ООО «Гипстройпроект», экспертизу проекта провело ООО «Негосударственная экспертиза проектов» в Иркутске 19 октября 2012 года. В июле 2013 года администрация выдала разрешение на строительство. В адрес Росстройнадзора поступило извещение о начале работ, на объекте проводился надзор, по его результатам 23 сентября 2013 года было выдано заключение. 28 октября 2013 года администрация Улан-Удэ выдала разрешение на ввод в эксплуатацию, - рассказывал замруководителя Госстройнадзора.
Отец погибшего парня говорит, что намерен добиться наказания для всех, кто допустил брак при строительстве дома, где погиб его сын.
- Как только узнаю детали уголовного дела, сразу пойду в прокуратуру. Хотелось бы привлечь к ответственности тех, кто принимал эту «работу». И чтобы приняли меры по устранению опасности, - говорит отец погибшего парня Марат Адушинов.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: Следственный комитет Бурятии
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