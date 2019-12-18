В Улан-Удэ ребенок сунул руку в работающую электромясорубку

Чтобы освободить малыша, спасателем пришлось разрезать мясорубку





Днем 17 декабря в поисково-спасательную службу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Груздева полуторогодовалый ребенок сунул руку в работающую в электромясорубку.

Через 20 минут спасатели были на месте происшествия. К счастью, серьезных травм малышу удалось избежать – его пальцы остановились всего в сантиметре от ножа. Но рука малыша оказалась в тисках. Спасатели гидравлическим инструментом разрезали мясорубку и передали ребенка врачам.Фото: pixabay.com