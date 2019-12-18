Разорванный собаками ребенок в Бурятии мог быть еще живым

Точную причину его смерти установит экспертиза





В Следственном комитете Бурятии сообщили подробности расследования шокирующего происшествия в Гусиноозерске, где в пасти собак было найдено тело новорожденного ребенка.

Напомним, утром 16 декабря в Гусиноозерске местные жители увидели возле одного из домов по улице Ключевская возню двух собак, а, приблизившись, разглядели в пасти у одной из них ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия силовики обнаружили тело новорожденного мальчика.17 декабря по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».Следствием назначено судебно-медицинское исследование, которое установило, что ребенок родился живым и доношенным, а содержимое его желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вблизи от места, где было найдено тело младенца, располагались мусорные баки. При осмотре в одном из них обнаружен черный пакет со следами вещества, похожего на кровь. Не исключено, что новорожденный в пакете был помещен в мусорный бак, откуда его тело достали бродячие собаки. В настоящее время в рамках судебно-медицинской экспертизы проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка.Также сейчас идет розыск предполагаемой матери ребенка.- В Гусиноозерске проводятся подворовые обходы близлежащих к месту обнаружения тела малыша домов. Сотрудники отбирают у женщин образцы для проведения генетического исследования, - сообщил руководитель Гусиноозерского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии Константин Баженов.На данный момент изъято уже более 100 образцов. Также следователи и сотрудники угрозыска полиции проводят другие следственно-оперативные мероприятия, направленные установление полной картины происшествия.Фото: russianstock.ru