В Улан-Удэ умер заживо погребенный рабочий

Днем 17 декабря возле одного из домов по улице Николаевская в Улан-Удэ в ходе ремонтных работ произошел несчастный случай.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вблизи микрорайона «Таежный» бригада работников производила земельные работы для ремонта водопроводных сетей. Экскаватор вырыл яму глубиной около пяти метров. После чего в нее спустился 52-летний рабочий. В этот момент грунт осыпался на дно ямы и полностью засыпал мужчину. Остальные работники поспешили на помощь. Но пока они откапывали товарища, пострадавший скончался от асфиксии.
В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить, кем из работников и какие правила безопасности при ведении земляных работ были нарушены, после чего дать их действиям правовую оценку.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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