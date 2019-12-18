В Улан-Удэ умер заживо погребенный рабочий

Коллеги пытались спасти мужчину, но не успели





Днем 17 декабря возле одного из домов по улице Николаевская в Улан-Удэ в ходе ремонтных работ произошел несчастный случай.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вблизи микрорайона «Таежный» бригада работников производила земельные работы для ремонта водопроводных сетей. Экскаватор вырыл яму глубиной около пяти метров. После чего в нее спустился 52-летний рабочий. В этот момент грунт осыпался на дно ямы и полностью засыпал мужчину. Остальные работники поспешили на помощь. Но пока они откапывали товарища, пострадавший скончался от асфиксии.В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить, кем из работников и какие правила безопасности при ведении земляных работ были нарушены, после чего дать их действиям правовую оценку.Фото: Следственный комитет Бурятии