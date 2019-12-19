В Улан-Удэ наркодилеры грабили клиентов и обманывали поставщиков

Осуждены пятеро членов преступной группы, занимавшихся сбытом «синтетики»





Подельники проявили настоящий талант в незаконной предпринимательской деятельности. Мало того, что нападали и отбирали все ценное у своих клиентов, которые приходили за «закладками», так еще и обманули оптовый магазин «скорости» в пользу своего собственного интернет-магазина.

Членам группы - от 22 до 26 лет, все, кроме девушки-операционистки, приезжие из Хабаровского края. Первым в столицу Бурятии на «заработки» прибыл 25-летний Бугачев, который впоследствии стал лидером и организатором преступной группы. Молодой человек работал под эгидой крупного интернет-магазина, от которого получал наркотики, и делал «закладки». Устроившись на новом месте, парень начал привлекать к работе своих друзей. И вскоре один за другим в Улан-Удэ приехали трое его доверенных.Новоявленным «закладчикам» опытный Бугачев разъяснил правила работы. Например, то, что нельзя делать тайники на детских площадках, около детсадов и в подъездах домов. Рассказал о системе штрафов, исходя из которой, к примеру, за невыход на работу штраф составлял 5 000 рублей, а за не полученную покупателем «закладку» - 3 000.Вскоре Бугачев решил, что для большего дохода нужно расширять поле деятельности, и организовал в Сети свой магазин. Друзья решили продавать на своей интернет-площадке наркотики, которые понемногу отсыпали из оптовой партии крупного магазина. В специально созданном чате подельники принимали заявки на продажу «скорости», там же размещали реквизиты электронной платежной системы для оплаты товара.Для удобства Бугачев снял «работникам» трехкомнатную квартиру на Жердева. Там фасовали товар, оттуда выезжали делать «закладки» на арендованной специально для этого машине. Тогда же организатор группы придумал схему, как поживиться на наркозависимых. Алгоритм действий был прост: оставив «закладку», нужно было дождаться, когда за ней придет клиент, а затем напасть на него. Бугачев знал, что наркоман не будет обращаться в полицию, а значит, он - идеальная жертва. У клиента отбирали все ценное – деньги, телефоны, банковские карты, награбленное шло в общий котел. Кстати, что касается заработка, то все участники группы делили навар от сбыта «синтетики» поровну.Вскоре оптовый интернет-магазин Бугачев сменил на другой, но не для того, чтобы там работать. Здесь парень решил провернуть свою новую обманную схему. Подельники взяли товар, раскидали мелкие «закладки» по адресам, а реальные координаты тайников передали в свой интернет-магазин. Обманули фирму и с фотоотчетами. В крупном магазине сначала не поняли, что их надули, и скинули еще один адрес «закладки», который друзья также взяли, снова сделали фиктивный ответ, а реальные адреса «закладок» скинули в свой магазин. После этого ссылку на тот магазин удалили.Членов группы взяли на очередной «закладке» спустя пять месяцев после начала их деятельности. Четверо парней получили реальные сроки, а единственная в группе женщина – отсрочку наказания. В период следствия она родила ребенка и отправится в колонию, когда ее дочери исполнится 14 лет, то есть в 2033 году.- Суд признал членов группы виновными в серии наркопреступлений, а также разбойном нападении и вымогательстве. Бугачев осужден к лишению свободы сроком на 7 лет, его подельники получили от 5 до 7,6 года колонии строгого режима, - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Владимир Калмыков.Имя осужденного изменено, совпадения случайны.Фото: pixabay.com