В Бурятии молодые наркоманы выдали себя ездой на мопеде без шлемов

Этим они привлекли внимание полиции





Днем 16 декабря сотрудники дорожно-патрульной службы ОМВД России по Селенгинскому району в 10 километрах от Гусиноозерска остановили мопед, водитель которого был без шлема. Пассажирка мопеда также была без шлема.

В ходе проверки документов парень с девушкой вели себя подозрительно. И этому была причина – при досмотре у них обнаружили рюкзак с марихуаной общей массой около 700 граммов.Как выяснилось, 19-летний молодой человек и его 21-летняя знакомая собрали наркотик в поле и направлялись домой. Девушка ранее не судима, учится в колледже, молодой человек ранее судим за кражу, не работает.В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии