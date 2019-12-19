В Бурятии пристав незаконно преследовал женщину, чтобы не испортить показатели

Он сфабриковал уголовное дело и направил его в суд





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава Закаменского райотдела судебных приставов. Он обвинялся по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 1 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).





Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-пристава виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти на 2 года.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в производстве начальника Закаменского райотдела судебных приставов находилось уголовное дело в отношении местной жительницы по факту невыплаты ею алиментов на содержание своего ребенка, который находился в приюте. Однако в ходе производства дознания пристав установил, что малыш давно был усыновлен и отдан из приюта в новую семью. В связи с чем его мать не подлежала уголовной ответственности, так как после усыновления с нее была снята обязанность по содержанию ребенка.Однако начальник отдела не пожелал прекращать уголовное дело и тем самым портить показатели своей работы. Вместо этого 16 ноября 2018 года он без проведения следственного действия изготовил протокол допроса работника приюта, в который внес заведомо ложные сведения о том, что мальчик продолжает оставаться в учреждении. Придав протоколу видимость процессуального документа, пристав приложил его к уголовному делу, после чего составил в отношении матери обвинительный акт, хотя знал, что она фактически невиновна. Затем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако в ходе суда и последующих служебных проверок, проведенных отделом противодействия коррупции УФССП Бурятии, факт фальсификации доказательств вскрылся.Фото: «Номер один»