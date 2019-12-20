В Бурятии заключенные колонии пожаловались на рэкет со стороны блатных

Администрация колонии была не в курсе





19 декабря уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова во внеплановом порядке посетила исправительную колонию №2 УФСИН России по РБ. Поводом для этого стало обращение осужденных.

В ходе личной беседы они сообщили омбудсмену, что зеки отрицательной направленности вымогают у них деньги, угрожая убийством или избиением. Деньги перечислялись как самими осужденными, так и их родственниками. Заместителю начальника колонии сообщили об этом, но он не принял должных мер.Начальник колонии заверил уполномоченного, что был не в курсе сложившейся ситуации, но будут приняты меры по обеспечению безопасности осужденных.Как сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии, осужденные по фактам вымогательства к администрации колонии не обращались. Их обращение к уполномоченному направлено в правоохранительные органы для принятия правового решения, в учреждении проводится проверка. В отношении пожаловавшихся заключенных приняты меры личной безопасности.«Случившийся инцидент может свидетельствовать, что в колонии имеются недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осуждённых. Информация о данном инциденте направлена прокурору Бурятии и в дирекцию ФСИН России», сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»