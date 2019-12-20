Житель Бурятии до смерти избил знакомого и скрылся в Новосибирске

После задержания он пытался подкупить полицейского





В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении жителя села Багдарин. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

«Обвиняемый в ходе ссоры избил знакомого, что привело к смерти потерпевшего. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан в Новосибирске. Для изменения квалификации преступления на менее тяжкое и избрания более мягкой меры пресечения обвиняемый предложил полицейскому взятку в размере 80 тыс. рублей. После передачи части суммы он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», рассказали в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»