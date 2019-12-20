Депутат Хурала Бурятии поймал «черных лесорубов»

Вместе с ними был «начальник на Крузаке», сообщил народный избранник





Депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что лично поймал «черных лесорубов». Происшествие случилось возле базы «Зорька» на Березовке в Улан-Удэ.





«Только что возле базы Зорька на Березовке поймал черных лесорубов с машиной груженой и их начальника на Крузаке. Все на фото», коротко сообщил Михаил Гергенов.







