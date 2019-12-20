Депутат Хурала Бурятии поймал «черных лесорубов»

Депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что лично поймал «черных лесорубов». Происшествие случилось возле базы «Зорька» на Березовке в Улан-Удэ.
«Только что возле базы Зорька на Березовке поймал черных лесорубов с машиной груженой и их начальника на Крузаке. Все на фото», коротко сообщил Михаил Гергенов.
Напомним, о рубке леса на Верхней Березовке горожане сообщали в соцсетях несколько дней назад
. «На Верхней Березовке, чуть выше Этнографического музея, вырубается лес вдоль дороги. Кто-нибудь остановит это беззаконие?», возмущались улан-удэнцы.
Фото: Михаил Гергено
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