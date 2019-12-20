20.12.2019
Житель Бурятии пытался обворовать ломбард

Житель Бурятии пытался обворовать ломбард

Увидев правоохранителей, злоумышленник пустился наутек

Ранним утром 20 декабря на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из магазина-ломбарда в поселке Каменск. На место выехал наряд Росгвардии Бурятии.

Подъезжая к ломбарду, росгвардейцы увидели, как от него убегает мужчина. В ходе непродолжительной погони его задержали.


Задержанным оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного источника дохода. В полиции злоумышленник сознался, что гвоздодером взломал металлические ставни на окне и пытался проникнуть в ломбард.


В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
кража
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