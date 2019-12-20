Житель Бурятии пытался обворовать ломбард

Ранним утром 20 декабря на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из магазина-ломбарда в поселке Каменск. На место выехал наряд Росгвардии Бурятии.
Подъезжая к ломбарду, росгвардейцы увидели, как от него убегает мужчина. В ходе непродолжительной погони его задержали.
Задержанным оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного источника дохода. В полиции злоумышленник сознался, что гвоздодером взломал металлические ставни на окне и пытался проникнуть в ломбард.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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