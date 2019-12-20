Отравлением собак в Улан-Удэ займется полиция

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке» сообщил об итогах проверки фактов отравления собак в Улан-Удэ, о которых горожане сообщали в соцсетях.
По словам мэра, ООО «Жада» (подрядчик по отлову бродячих животных) не работало на территориях, где происходили отравления. Этот подтверждают глонас-маршруты машин и их осмотр.
«Направили обращение в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных к ответственности», сообщил Игорь Шутенков, приложив фото соответствующего письма в адрес начальника отдела полиции №2 Улан-Удэ.
Напомним, 18 декабря соцсети захлестнула волна сообщений
об отравлении собак в Улан-Удэ. Игорь Шутенков отреагировал на это достаточно быстро, пообещав провести проверку. «Это недопустимо! Травить животных права никто не давал!», эмоционально заявил мэр.
Фото: «Аноним 03»
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