Отравлением собак в Улан-Удэ займется полиция

Фирма по отлову животных оказалась непричастна к их смерти







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке» сообщил об итогах проверки фактов отравления собак в Улан-Удэ, о которых горожане сообщали в соцсетях.