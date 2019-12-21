Жительница Бурятии зарезала брата из-за банальной ссоры

В пятницу, 13 декабря, в своем доме был найден мертвым 45-летний житель села Вахмистрово. Единственное ножевое ранение в грудь оказалось для него смертельным.
Мужчина проживал с родной сестрой в доме, оставленном родителями. В тот день они выпивали, а потом поругались. Ссора произошла из-за сим-карты, которую брат попросил сестру купить. Но та не приобрела, объяснив, что денег у нее не было.
Во время ругани брат несколько раз ударил сестру по голове. В ответ она схватила со столешницы нож и ударила брата в грудь. Мужчина скончался на месте.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина утверждает, что действовала, обороняясь от брата. Сейчас ее версия проверяется, назначен ряд экспертиз, - сообщил Дмитрий Ширдармаев, заместитель руководителя Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по РБ.
Погибший ранее был судим. 43-летняя женщина привлекалась к административной ответственности. У нее четверо детей, которые с ней уже не проживают, в отношении младшего она ограничена в родительских правах.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock
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